Fenerbahçe, Helsinki hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın Helsinki’yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Helsinki ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular ardından 5’e 2 top kapma idmanı yaptı. Çalışmanın basına kapalı olan kısmında ise Helsinki maçının taktiği üzerine çalışıldı. Çalışmaya sakatlıkları bulunan Pelkas, Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun’un yanı sıra özel izinli olan Ozan Tufan katılmadı.