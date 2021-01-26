Fenerbahçe HDI Sigorta set vermedi
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Fenerbahçe, Belçika ekibi Lindemans’ı 3-0 mağlup etti.
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Fenerbahçe, Belçika ekibi Lindemans’ı 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci devre ilk maçında Belçika’nın Lindemans AALST takımıyla karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Energia BELCHATOW’da oynanan mücadeleden 14-25, 19-25 ve 19-25’lik setler sonunda 3-0 galip ayrıldı.
Erkek Voleybol Takımı, ikinci devre ikinci maçında 27 Ocak Çarşamba günü Polonya temsilcisi Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Energia Belchatow
Hakemler: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Igor Schimpl (Slovenya)
Lindemans AALST: Van de Voorde, Zoppellari, Rybicki, D’heer, Oprins, Van de Velde, Verstraete (L) (Smidl, Wiltenburg, Van Hoyweghen)
Fenerbahçe HDI Sigorta : Hoag, Vigrass, Metin, Hidalgo, Emre, Ulaş, Hasan (L) (Nwachukwu, Ahmet (L), Caner, Halil İbrahim)
Setler: 14-25, 19-25, 19-25Süre: 69 dakika (21′,25′,23′)