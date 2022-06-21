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Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Spor 21.06.2022, 20:25
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına günde çift antrenmanla devam ediyor. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.