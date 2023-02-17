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Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, verilen arada hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 17.02.2023, 16:03
Fenerbahçe, verilen arada hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından iki grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.