Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor’u 4-0 mağlup etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında konuk ettiği İstanbulspor’u 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaştı. Can Bartu Tesisleri’nde oynanan mücadelede Fenerbahçe’nin gollerini 22. dakikada Serdar Aziz, 37. dakikada Vedat Muriqi, 53. dakikada Alper Potuk (pen.) ve 73. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler müsabakanın ilk yarısına Altay Bayındır, Caner Erkin, Serdar Aziz, Mathias Zanka, Gökhan Gönül, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi 11’iyle; ikinci yarısına ise Harun Tekin, Nabil Dirar, Sadık Çiftpınar, Mathias Zanka, Murat Sağlam, Jailson, Tolgay Arslan, İsmail Yüksek, Garry Rodrigues, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç 11’yle başladı.

Yeni transferler Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek de bu sezon ilk kez bir karşılaşmada forma giymiş oldu.