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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’den Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne 100 bin doz Covid-19 aşısı getirdiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’nin terör örgütü FETÖ’yle olan mücadelesine destek olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkür ett
Fenerbahçe - Hatayspor maçından kareler -1-
Fenerbahçe - Hatayspor maçından kareler
Spor 20.02.2022, 20:13
Fenerbahçe - Hatayspor maçından kareler