Fenerbahçe Halil Dervişoğlu'na göz dikti

Galatasaray ile Fenerbahçe, yeşil sahaların yanı sıra son yıllarda sık sık transfer masasında karşı karşıya gelirken, iki ezeli rakip arasında sezon sonunda da benzer bir çekişmenin yaşanması bekleniyor.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Sarı-kırmızılıların ocak ayında İngiliz ekibi Brentford’dan 6 aylığına kiraladığı Halil Dervişoğlu için Fenerbahçe de devreye girdi.

Fatih Terim’in çok beğendiği ve ısrarla forma verdiği Halil Dervişoğlu, son olarak Gençlerbirliği maçındaki 1 gol, 1 asistlik performansı ile dikkat çekmişti.

Fenerbahçe’nin, teknik heyet raporu ile Halil Dervişoğlu için adım attığı artık transfer kulislerinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Fenerbahçe A Takım Futbol Direktörü Emre Belözoğlu’nun da Halil’i çok beğendiği ve sezon sonuna kadar Galatasaray’ın kiraladığı 21 yaşındaki futbolcu için de transfer talebinde bulunduğu öğrenildi.

TERİM "İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Halil Dervişoğlu’nun ocak ayında alınmasını rapor eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim de Gençlerbirliği galibiyeti sonrasında 21 yaşındaki oyuncu ile alakalı planlarının uzun vadeli olduğunu açıkça dile getirdi.

Sarı-kırmızılı teknik adam, bonservisinin alınmasını istediği Halil için önceki gün “Halil’in de Gedson’un da olmasını istediğimi söylemiştim. Nasıl olur, nasıl biter bilmiyorum.”ifadesini kullanmıştı.

Satın alma opsiyonu bulunmayan Halil Dervişoğlu'nun sezon sonunda kimi seçeceği ise merak ediliyor.