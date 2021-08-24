Fenerbahçe gündeminde yeni isim: Hidemasa Morita kimdir, kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

Hidemasa Morita 10 Mayıs 1995'de Japonya'nın Osaka şehrinde dünyaya geldi.

Futbol hayatına Ryutsu Keizai University takımında başlayan Morita ardından Kawasaki Frontale ve CD Santa Clara takımlarında oynadı.

Kariyerinde 138 maça çıkan Japon oyuncu bu maçlarda 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 1.77 boyundaki Morati'nın asıl mevkisi ön libero. Kariyerinde çıktığı 138 maçın 12'sinde merkez orta 10 maçta ise sağ bek pozisyonunda oynadı.Morita'nın dinamik yapısı, topla hızlı hücuma çıkışları dikkat çekiyor.

Japon oyuncu ilk Milli Takım maçına 11 Eylül 2018'de çıktı. Milli Takımda toplam 9 maça çıkan Moruta 2 gol katkısında bulundu. Hidemasa Morita'nın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.