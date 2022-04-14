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Fenerbahçe, Göztepe maçın hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 14.04.2022, 21:12
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından çeşitli pas oyunları yapan futbolcular; çift kale maçın devamında gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla idman tamamladı.
Fenerbahçe, yarın tesislerde yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.