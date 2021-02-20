Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında yarın sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 17.00’de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İdmanı yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Kemal Danabaş da izledi.

Bu antrenmanla Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.