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Fenerbahçe Göztepe deplasmanında beraberliğe razı oldu!

Süper Lig'de heyecan Göztepe-Fenerbahçe maçı ile bu hafta da devam etti. 2021-22 sezonunun 14. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe'nin golünü Jahovic atarken Fenerbahçe'nin golünü Serdar Dursun attı.

Spor 29.11.2021, 21:35 29.11.2021, 22:07
Fenerbahçe Göztepe deplasmanında beraberliğe razı oldu!

Süper Lig’in 14. haftasında düşme hattında yer alan Göztepe, zirve mücadelesi veren Fenerbahçe’yi konuk etti. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetti. 

GÖZTEPE - FENERBAHÇE İLK 11'LERİ ŞÖYLE

  • Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Atakan, Soner, Halil Akbunar, Obinna, Tijanic, Adis Jahovic
  • Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Serdar Aziz, Novak, Ferdi, Crespo, Zajc, Meyer, İrfan Can, Mesut Özil, Serdar Dursun

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Göztepe karşısında forma giyemedi. Tedavilerine devam edilen Enner Valencia ile Altay Bayındır, karşılaşmada görev almadı. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Marcel Tisserand ve 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş da takımda yoktu.

GÖZTEPE'DE 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Yalçın Kayan'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Marko Mihojevic yarın forma giyemedi.

DEPLASMANDA 4 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, bu sezon ligde konuk takım olarak sahaya çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Deplasmanda Adana Demirspor, Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'ı yenen sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

FENERBAHÇE ÜSTÜN

Göztepe ile Fenerbahçe lig tarihinde 55’inci kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan 54 müsabakada Göztepe, Fenerbahçe’ye karşı 9 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe 25 maçta Göz-Göz’e üstünlük kurdu. Tarafların 20 maçı ise eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe bu maçlarda Göztepe ağlarına 82 gol bırakırken, İzmir ekibi ise 39 kez gol sevinci yaşadı. Göztepe ve Fenerbahçe İzmir’de ise 27 defa karşı karşıya geldi. Fenerbahçe İzmir’de 9 kez kazanırken, Göztepe 6 karşılaşmayı galip bitirdi. İzmir’de 12 maç ise berabere sonuçlandı.

Geçen sezon Gürsel Aksel Stadı’nda seyircisiz oynanan maçta Göztepe, Fenerbahçe’ye 3-2 kaybetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçtan Dakikalar (İLK YARI)

1' Karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.

9' Ani gelişen Göztepe atağında Berkan sol kanattan içeri ortaladı. Crespo, Jahovic'ten önce çıkarak topu kornere gönderdi.

10' Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde Atınç'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

15' Her iki takımda orta sahada karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

 22' Mesut'un pasında Novak sol kanattan savunmanın arkasına koşusunu yaparak topu almak istedi. İrfan Can kalesini terk ederek Novak'tan önce topu kaptı ve uzaklaştırdı.

29' Paslaşarak ceza sahana giren sarı-lacivertlilerde Mesut topla birlikte kale önüne yaklaştı. Soner topa ayak koydu ve top kornere gitti.

40' GOL! Jahovic, Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi.Gol - Adis Jahovic

42' Murat, Zajc'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Murat Paluli

45' ilk yarının sonunda 1 dakika daha oynanacak.

45' Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İKİNCİ YARI)

48' GOL! Serdar Dursun beraberliği getiren golü kaydetti.Gol - Serdar Dursun

57' Halil, topu sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdi. Min-Jae, Jahovic'ten önce topa dokunarak kornere gönderdi.

59' Novak, Halil'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.Sarı Kart - Filip Novak

 75' Yaşananlar sonrası Sosa sarı kart gördü.Sarı Kart - José Sosa

75' Halil de sarı kart gören isim.Sarı Kart - Halil Akbunar

76' İrfan Can Kahveci, Tijanic'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Irfan Can Kahveci

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