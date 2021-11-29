Fenerbahçe Göztepe deplasmanında beraberliğe razı oldu!

Süper Lig’in 14. haftasında düşme hattında yer alan Göztepe, zirve mücadelesi veren Fenerbahçe’yi konuk etti. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetti.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE İLK 11'LERİ ŞÖYLE

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Göztepe karşısında forma giyemedi. Tedavilerine devam edilen Enner Valencia ile Altay Bayındır, karşılaşmada görev almadı. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Marcel Tisserand ve 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş da takımda yoktu.

GÖZTEPE'DE 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Yalçın Kayan'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Marko Mihojevic yarın forma giyemedi.

DEPLASMANDA 4 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, bu sezon ligde konuk takım olarak sahaya çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Deplasmanda Adana Demirspor, Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'ı yenen sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

FENERBAHÇE ÜSTÜN

Göztepe ile Fenerbahçe lig tarihinde 55’inci kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan 54 müsabakada Göztepe, Fenerbahçe’ye karşı 9 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe 25 maçta Göz-Göz’e üstünlük kurdu. Tarafların 20 maçı ise eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe bu maçlarda Göztepe ağlarına 82 gol bırakırken, İzmir ekibi ise 39 kez gol sevinci yaşadı. Göztepe ve Fenerbahçe İzmir’de ise 27 defa karşı karşıya geldi. Fenerbahçe İzmir’de 9 kez kazanırken, Göztepe 6 karşılaşmayı galip bitirdi. İzmir’de 12 maç ise berabere sonuçlandı.

Geçen sezon Gürsel Aksel Stadı’nda seyircisiz oynanan maçta Göztepe, Fenerbahçe’ye 3-2 kaybetti.