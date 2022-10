Fenerbahçe gol oldu yağdı

4. dakikada Michy Batshuayi'nin pasında topu alan Emre Mor'un ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

16. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içine sağ taraftan girip yaptığı ortada Ali Yaşar'ın elle oynadığı gerekçesiyle hakem Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci DavidJensen'in solundan ağlara gitti. 0-1

24. dakikada Emre Mor'un ceza sahası içi solundan pasında topu alan Michy Batshuayi'nin rakipleri geçerek kale önünden vuruşunda İstanbulspor defansı meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topu penaltı noktası yakınında alan Miha Zajc'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

29. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının sağından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

36. dakika Emre Mor'un pasında topu alan İrfan Can Kahveci, ceza yayının sağından yerden köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2



48. dakikada Attila Szalai'nin geri pasında araya giren Jetmir Topalli'nin ceza sahası içine girip kaleci Altay Bayındır'ı geçerek boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

49. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Michy Batshuayi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

67. dakikada Muammer Sarıkaya'nın ara pasında defansın arkasına sarkan Jetmir Topalli'nin sol taraftan ilerleyip kaleci Altay Bayındır'ı çalımlayarak ceza sahası içi sol çaprazdan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

86. dakikada kaleci Miguel Crespo'nun pasında ceza sahası içinde Michy Batshuayi topu aldı. Batshuayi bekletmeden sol tarafa pasında topla buluşan Enner Valencia meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-4

88. dakikada Lincoln'ün ara pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Enner Valencia'nın içeriye verdiği pasta Michy Batshuayi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-5

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Ekrem Kan, Erdinç Sezertam

İstanbulspor: David Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil (Patrick Ebert dk. 60), Mehremic, Ali Yaşar, Okan Erdoğan, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya (Emir Kaan Gültekin dk. 84 ?), Jetmir Topalli, Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz

Yedekler: Alp Arda, Tuncer Duhan Aksu, Kristal Abazaj, Aldin Cajic, Vefa Temel, Duhaney, Sindrit Guri, Kağan Miray Bağış

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ezgjan Alioski (Lincoln dk. 66), Willian Arao, Miha Zajc (Miguel Crespo dk. 75), İrfan Can Kahveci (İsmail Yüksek dk. 90 ?), Emre Mor (Bright Osayi-Samuel dk. 66), Joao Pedro (Enner Valencia dk. 66), Michy Batshuayi

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Arda Güler, Joshua King, Serdar Dursun, Yiğit Efe Demir

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Goller: Michy Batshuayi (dk. 18 pen., 49 ve 88), İrfan Can Kahveci (dk. 36), Enner Valencia (dk. 86) (Fenerbahçe), Jetmir Topalli (dk. 4, dk. 67 ) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Serdar Aziz (Fenerbahçe), Patrick Ebert (İstanbulspor)