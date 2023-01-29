Fenerbahçe gol oldu yağdı

Maçtan Dakikalar

8. dakikada Yasin Özcan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bahoke'nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

20. dakikada İrfan Can Kahvecinin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi uzak kale direğinde iyi yükselen Valencia'nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Erdem'de kaldı.

24. dakikada Ahmet Engin'in sol taraftan içeri çevirdiği topta Fall'ın şutu Lincoln'e de çarparak filelere gitti. 0-1

34. dakikada Batshuayi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Enner Valencia, ceza sahası içinde Graovac'ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi.

35. dakikada Valencia'nın kullandığı penaltı atışında top yan direkten oyun alanına geri döndü. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Volkan Bayarslan, kaleci Erdem'in vuruştan önce kale çizgisini terk ettiğini işaret ederek atışı tekrarlattı.

37. dakikada bir kez daha beyaz noktanın başına geçen Valencia, topu kaleci Erdem'in sağından ağlara yolladı. 1-1

39. dakikada Arda Güler'in pasında sağ kanatta topla buluşan Ferdi'nin içeriye ortasında Valencia plase bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluşturdu.. 2-1

52. dakikada Arda Güler'in ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta top üst kale direğine çarptı ve Valencia'nın önünde kaldı. Valencia'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

62. dakikada Arda Güler'in ceza yayında Zajc ile verkaç yaptıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direği yanından dışarı gitti.

64. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Erdem meşin yuvarlağı zorlukla kornere çeldi.

69. dakikada Arda Güler'in sol ayağının dışı ile verdiği pasta topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Daha sonra topu önünde bulan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1

72. dakikada Valencia'nın sağ taraftan ceza sahası içine yaptığı ortada topu alan Rossi'nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Erdem, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2. dakikada Rossi'nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Emre Mor'un ıskaladığı top sol çaprazda bulunan Batshuayi'nin önünde kaldı. Batshuayi sol ayağı ile yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-1

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Samet Çiçek



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Lincoln, Arao (İsmail Yüksek dk. 87 ?), Zajc (Crespo dk. 71), Arda Güler (Rossi dk. 71), İrfan Can Kahveci (Emre Mor dk. 71), Batshuayi, Valencia (Luan Peres dka. 83 ?)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun

Teknik Direktör: Jorge Jesus



Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Tirpan, Ryan Donk, Graovac (Sadık Çiftpınar dk. 63), Yasin Özcan, Hajradinovic, Eysseric (Tunay Torun dk. 87 ?), Fall, Mounir Chouir (Aytaç Kara dk. 73), Ahmet Emin Engin (Berat Kalkan dk. 62), Bahoken (Ali Demirel dk. 73)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Yunus Mallı, Tarkan Serbest, Feyzi Yıldırım, Selim Dilli

Teknik Direktör: Selçuk İnan



Goller: Enner Valencia (dk. 37 pen., 39, 52 ve 69), Batshuayi (dk. 90+2) (Fenerbahçe), Fall (dk. 24) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Ryan Donk, Mickael Tirpan, Aytaç Kara, Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa) Arda Güler, Crespo (Fenerbahçe)