Fenerbahçe Gökhan Gönül transferini açıkladı
MERT HAKAN YANDAŞ TRANSFERİNİ AÇIKLAYAN FENERBAHÇE, GÖKHAN GÖNÜL TRANSFERİNİ DE DUYURDU. ESKİ FORMASINI ÖPEN GÖNÜL, TRANSFERİNİ "HER YARIM KALAN HİKAYE MUTLU SONU HAK EDER" SÖZLERİYLE TARAFTARINA AÇIKLADI.
Mert Hakan Yandaş transferini açıklayan Fenerbahçe, Gökhan Gönül transferini de duyurdu. Eski formasını öpen Gönül, transferini "Her yarım kalan hikaye mutlu sonu hak eder" sözleriyle taraftarına açıkladı.
Fenebahçe, Gökhan Gönül transferini de resmen açıkladı. Saat 15.00 sularında stada gelen Gönül, Başkan Ali Koç ve yöneticilerle son görüşmeleri yaptıktan sonra 4 yıl aradan sonra sarı-lacivertli formayı giydi. Gönül, kendisi için hazırlanan özel videoda, Fenerbahçe’nin Benfica maçında giydiği ve saha içinde yaşadığı korkunç sakatlık sonrası sakladığı 77 numaralı formayı önce öptü. Ardından da Mert Hakan Yandaş gibi 12 numaralı yeni sezon formasını giydi.
4 yıl aradan sonra sarı-lacivertli formasına kavuşan Gönül’ün, yeni sezonda da 77 numaralı formayı giymesi bekleniyor.
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