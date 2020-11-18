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Fenerbahçe, Gençlerbirliği hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 18.11.2020, 14:35
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Fenerbahçe, Gençlerbirliği hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Antrenmanda Gökhan Gönül ve Harun Tekin’in tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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