Fenerbahçe, genç oyuncularıyla sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, futbol yapılanması kapsamında genç oyunculardan Ferdi Kadıoğlu (4 sezon), Arda Güler (3 sezon), Muhammed Gümüşkaya (4 sezon), Melih Bostan (5 sezon), Osman Ertuğrul Çetin (2+1 sezon) ve İsak Vural (3 sezon) ile yeni sözleşmeler imzaladı.

Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde düzenlenen törene sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ve futbolcuların yakınları katıldı.

Ali Koç: "Fenerbahçe için tarihi bir gün"

İmza töreninde ilk olarak söz alan Başkan Ali Koç, “Herkese hoş geldiniz demek istiyorum, ekranları başında da bizleri izleyen taraftarlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Size de bir kez daha buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben, birkaç cümle sizinle paylaşacağım, ardından tek tek oyuncularımıza söz vereceğim, daha sonra da sorularınızı alacağız. Bildiğiniz üzere birkaç gün önce buradaydık, hiç hoş olmayan, kaygı verici, endişe verici konular için buradaydık. Ama bugün, kulübümüzün yarınlarını dizayn edecek, yarınlarına büyük katkı sağlayacak güzel, mutlu, umutlu, pozitif bir konu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Son zamanlardaki gelişmelerde söz konusu genç oyuncularımızsa camiamızın da fazlasıyla heyecanlandığını gerek sosyal medya dünyasında gerek bize gelen geri bildirimlerde gerekse de genel basında memnuniyet verici bir şekilde izliyoruz. 2018 yılında göreve geldik ve o zaman şöyle bir şey demiştim; bizden inşaat, arazi bu gibi şeylere yatırım beklemeyin, biz bir spor kulübüyüz ve yapacağımız her türlü yatırım fizikiler de dahil tamamen ve tamamen spor odaklı olacak ve benim hayalimdeki en büyük şey ayrılırken geriye dönüp baktığımda inşallah buraya dünya çapında, örnekleriyle, en iyi muadilleriyle aynı seviyede olabilecek, Türkiye’ye örnek olacak, emsal teşkil edecek aynen bu stadın olduğu gibi.. Nasıl ki o dönem Fenerbahçe Spor Kulübü bu stadı yaptığı zaman ekonomi inişli çıkışlıydı, stat ve tesisleşme açısından Avrupa’ya göre gerideydik. Ama bu stat Fenerbahçelilerin emeğiyle, Fenerbahçelilerin teriyle yapılan bu stat, hiçbir devlet katkısı almadan dört sene içinde buradan da hiç ayrılmadan, tamamen kendi imkanlarımızla bu stadı yaptık. Ne oldu? Bütün Türkiye’de şimdi statlar var. Özellikle de büyük rakiplerimize örnek olduk, onlar da çok güzel statlar yaptılar, stat açısından çok ilerledik. Benzer bir konuyu akademi çerçevesinde de yapmayı hayal ediyoruz. Bunun için de ciddi bir adım attık. İmzalar atılınca sizlerle daha detaylı bunları paylaşacağız. Ama bence Fenerbahçe’nin öz kaynaktan, gençlerden mütemadiyen oyuncu üretme, net ihracatçı olma konusunda olmazsa olmazlardan bir tanesi de bize, ülkemize ve bu şanlı camiaya yakışacak bir akademiye sahip olmak. Bundan ötesini, bu heyecanın devamını ileride sizlerle tekrar paylaşacağız. Diğer bir taraftan şunu da söylemek istiyorum; bugün Fenerbahçe Spor Kulübü ve rakiplerimiz de buna dahil -özellikle İstanbul’daki büyük rakiplerimiz- 2-2,5 bilemediniz 3 saha ile bütün sistemi çevirmeye çalışıyoruz. Mesela bunlardan sadece bir tanesi çim saha ve yetersiz, her bakımdan yetersiz. Ama buna rağmen de altyapıda çalışan kadrolarımız iyi işler çıkartıyorlar. Bizim için en önemli şey bütün futbolcularımız, 10-11 yaşından akademi hangi yaştan başlıyorsa A Takıma kadar fiziken aynı tesislerde, aynı imkanlarla yer alması olmazsa olmaz. İnşallah bu olacak" dedi.

"Ferdi Kadıoğlu bizim ilk transferimizdi"

Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu’nun ilk transferleri olduğunu belirterek, "Kalbi Fenerbahçe dolu, pırıl pırıl altı çocuğumuzla, altı sporcumuzla Fenerbahçe’nin geleceğine hem maddi açıdan ama daha da önemlisi sportif açıdan büyük bir katkı yapma potansiyeli olan ve onlarla aynı masayı paylaşmaktan gurur duyduğum altı tane oyuncumuza bugün imza töreni yapmak üzere bir araya geldik. Ben tek tek bir şeyler söyleyeceğim, sonra mikrofonu onlara vereceğim. Ferdi’yle başlayalım. Bilmiyorum kendisi bunu biliyor mu, ben ve arkadaşlarım seçildikten sonra yaptığımız ilk transferdir. İtalya’nın Sardunya Adası’na gidip, Cocu ile masaya oturduğumuz zaman dedim ki ‘NEC’de oynayan böyle bir Türk çocuğumuz var. Ne düşünüyorsun?’ dedim. Ferdi o zaman 17 yaşındandı. Cocu, ‘Çok iyi olur ben de biliyorum’ dedi. O zaman Cocu’nun transferi gibi gözükmüştü ama ‘Çok iyi tanıyorum, biliyorum. Çok çok iyi olur’ dedi. Ve Ferdi’yi transfer ettik. Ferdi ilk sene A takımla antrenman yaptı. U19’da daha çok oynadı sonra her sene A takıda daha fazla süre almaya başladı. Bu sene tavan yaptı. Kendi de söyleyecektir, Vitor hocaya da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Ferdi’nin performansının gelişmesinde onunda çok katkısı oldu. Biliyorum, Ferdi’ye de sorduğum için ‘oldu mu?’ diye. O da aynı şekilde söyledi. Onu transfer ettiğimiz çok memnunuz, mutluyuz. Sözleşmesini uzattığımız için daha memnun ve mutluyuz. Sonunda Türk milli takımını da seçti. 3 milli takım arasında gitti, geldi. Onunla çok konuşmuştuk, doğru yolu seçtiği için onu da kutluyorum. Aynı zamanda bir Türk vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Bence milli takımımıza da büyük katkıları olacak. İsviçre çakısı gibi, nereye koysan oynuyor. Her işe yarıyor. Yolu açık ve şansı bol olsun. (Ferdi’nin babası için) Sizi de tebrik ediyorum. Anne gelemedi. Hepinizi tebrik ediyorum. Ne kadar gururlu olacağınızı tahmin edebiliyorum. Hem sizin, hem Ferdi’nin hem de Fenerbahçe’nin yolu açık şansımız bol olsun. Henüz futbol sahasındaki başarısını lisan konusunda gösteremiyor. En kısa zamanda Türkçesini de ilerletecek" diye konuştu.

Ferdi Kadıoğlu: "Kupalar kazanmak için her şeyi vereceğim"

İmza töreninde konuşan Ferdi Kadıoğlu, 4 yıl önce sarı-lacivertli kulübe küçük bir çocuk olarak geldiğini belirterek, "64 kiloydum, sakalsızdım. Şimdi 9 kilo daha fazlayım, kas olarak. Sakalım çıktı. Kendimi her geçen gün kanıtlıyorum ve bu sezonki performansımdan dolayı çok mutluyum. Bu sezon benim için inanılmaz geçiyor. Buradaki 4 yılımda en iyi performansımı gösteriyorum, diyebilirim. Bugün Fenerbahçe için çok büyük bir gün. Burada birçok yetenekli futbolcu var. Umarım bir gün hepimiz aynı anda bu takım için sahada savaşabiliriz. Daha fazla maçlar ve kupalar kazanmak için savaşmaya hazırım. Kupalar kazanmak istiyorum. Bunun için her şeyi vereceğim. Son olarak, iyi ki Fenerbahçe" dedi.

Koç: "Muhammed sezon sonu geri dönüyor. Fenerbahçe’de kalacak"

Başkan Koç, Muhammed’in 11 yaşından bu yana Fenerbahçe’de olduğunu belirterek, "Yaz başı 6-7 takım Muhammed’i istedi. Biz de değerlendirmeyi düşündük. İyi ki de düşüncelerimiz hayata geçmedi. Vitor hocaya özellikle teşekkür etmek istiyorum. Dedi ki, ‘Bu çocuğu hiçbir yere satmayacaksınız. Kiralık da vermeyeceksiniz. Bu çocuk tam benim aradığım tarzda bir oyuncu. Ben bunu yetiştireceğim’ dedi. Keza öyle de oldu. Avrupa maçında da hepimizi ayağa kaldıran golü attı. Buradaki 1-0’lık maçta. Bugün kendisini daha fazla geliştirip önümüzdeki sezon tam hazır olması için inandığımız bir yerden teklif geldi. İnandığımız derken, takımın kapasitesine hocanın Muhammed’i oynatacağına inanmamız. Giresun’a gitti. Orada da fark oluşturduğunu zaten görüyorsunuz. Sergilediği futbol ve katkısı direkt takımın sonuçlarına etki ediyor. İnşallah küme kalma savaşında senin daha da büyük katkın olacaktır ama sezon sonu geri dönüyor, hiçbir yere gitmiyor. İyi ki de bizle kaldı. İyi ki de biz bu hatayı yapmadık. Senin Fenerbahçe’ye vereceğin çok şey var. Yolun açık, şansın bol olsun. Giresunspor’a da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Antalya deplasmanına giderken Muhammed’i birkaç saatliğine bize gelmesine imkan tanıdıkları içinde Giresunspor’a ayrıca teşekkür ediyorum. Onların da yolcu açık, şansı bol olsun" ifadelerini kullandı.

Muhammed Gümüşkaya: "Bu imza formalite ben Fenerbahçe ile kalbimde bir ömürlük imza attım"

Muhammed Gümüşyaka is çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Sayın Başkanımız Ali Koç’a, Yönetimimize, Tahir hocama bu zaman kadar yanımda desteğini esirgemeyen hatta bu kulübe girmeme vesile olan aileme de, menajerlerime de çok teşekkür ederim. Sizler hoş geldiniz (basın mensupları) Ben burada ev sahibiyim. Burası benim evim ve yuvam. Bu kapıdan içeri 11 yaşında girdim. Fenerbahçe sevgisi bana çok küçük yaşta nasip oldu. İmzalayacağımız kontratlar bizim için vesile. Bu imza formalite ben Fenerbahçe ile kalbimde bir ömürlük imza attım. Bundan dolayı da çok onurlu ve gururluyum. Burada çok yetenekli isimler var. İnşallah hepimiz için camiamız için hayırlısı olur. İyi ki Fenerbahçe" diye konuştu.

Koç: "Arda, hem futbolu hem de karakteriyle, hem güler yüzüyle şimdiden dikkatleri üzerine çekti"

Fenerbahçe Başkanı Arda Güler hakkında ise şunları söyledi:

"Arda için önce görüşlerimiz paylaşmadan önce Sayın Murat Cavcav’a teşekkür ediyorum. Bu transferin gerçekleşmesinde yaptığımız pazarlıklarda bir noktaya gelebildiğimiz için Gençlerbirliği’ne teşekkür ediyorum, böyle bir futbolcu yetiştirdiğim için. Kendisi hem futbolu hem de karakteriyle, hem güler yüzüyle zaten şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Sadece Arda’yı değil bütün kardeşlerimizi Allah’tan nazarlardan korusun. Şu an en çok göz önünde sen olduğun için ben nazara inanan biriyim. İnşallah hiçbir şekilde sıkıntılı, sakatlık falan yaşamazsın. Ve her geçen gün futbolun üzerine koyarak devam edersin. Hepinizin olduğu gibi daha kariyerin çok başındasın. Yanılmıyorsam en genç yaşta gol atan oyuncu olarak tarihe de geçtin. Annesiyle babasıyla da yakından tanışıyoruz. Sizi de tebrik ederim, çok güzel evlat yetiştirmişsiniz. Arda ilk gündeme getirildiği zaman, yatakta bir bağdaş kurmuş bir çocuk, arkasında Alex posteri. Fenerbahçe ile alakalı başka şeyler de vardı. Akademik açıdan çok çok iyi olduğunu, hayalinin de Alex olmak olduğunu söylemişlerdi. Hepimizin hayalleri var. Arda’yı başka kulüpler çok istemiş, olmamış. Benden direkt başkanla konuşmamı rica ettiler. Ben de konuştum. Birkaç telefon konuşması yaptık. Ondan sonra anlaştık. İyi ki de anlaşmışız. Hepimiz Arda’yı keyifle izliyoruz. Daha çok yolun başındasın. Aman aman bu hepiniz için geçerli. Bu arkadaşlar (medya) bir günde sizi gök yüzünü çıkartırlar, bir günde yerin dibine batırırlar. Bu arkadaşlar derken bu odadakiler değil, bu sektör. O yüzden çok çok dikkat edin. Senin de yolun açık olsun. İsmail hocaya da teşekkür ediyorum. İsmail hocayla seni konuştuğumuz zaman ‘hocam niye oynatmadın, niye oyuna sonradan girdi, vs vs’ dediğim zaman kafasında bir plan yol haritası var. Ona da harfiyen uyuyor. Vitor’a da teşekkür ederim. O da seni sezon başı oynatmıştı. Sana inanmıştı. Dolayısıyla iki hocamızın da senin üzerinde az da olsa emekleri var. İnşallah ileriye dönük olarak İsmail hocanın daha da fazla emekleri olur."

Arda Güler: "İnşallah hepimiz Fenerbahçe’ye uzun yıllar hizmet ederiz"

Arda Güler ise, "Başta üzerimde emeği olan aileme çok teşekkür ederim. Tüm hocalarıma çok teşekkür ederim. Burada sizlerle beraber olmak benim için büyük bir onur ve gurur. İnşallah hepimiz Fenerbahçe’ye uzun yıllar hizmet ederiz. İyi başarılar sağlarız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Muhammed ağabeyin dediği gibi sözleşme bizim için biraz prosedür. Biz zaten Fenerbahçeliyiz, burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Oynadık, oynamaya da devam edeceğiz. İnşallah bu kulübe çok katkımız olacak. İyi ki Fenerbahçe" sözlerini sarf etti.

Koç: "Osman Ertuğrul Çetin, tam bir profesyonel. İnşallah uzun seneler kaleci sıkıntısı da çekmeyiz"

Başkan Koç, Osman Ertuğrul Çetin hakkında ise, "Muhammed gibi 11 yaşından beri bizde olan bir arkadaşımız daha.. Şu an bu konu üzerinde çok durmuyorum ama bu arkadaşların hepsi de kalbinin derinlerinde Fenerbahçe’yle heyecanlanmış, sevinmiş, üzülmüş, yaşamış gerçek Fenerbahçeli oyuncular! Dolayısıyla bu da çok önemli. Bir yere kadar profesyonellik ama ondan sonrası da tuttuğun bir takımın, küçüklüğünden beri ananın, babanın, ailenin tuttuğu bir takımın oyuncusu olmak herhalde dünyada çok az kişiye nasip olur. Evet, Ertuğrul ise bir gitti bir geldi. Türk yerli kaleci konusunda Fenerbahçe’nin son 20 yılına baktığınız zaman müthiş bir performans görürsünüz. Bunu da ancak Ertuğrul gibi, Altay gibi kalecileri keşfederek sağlayabiliyoruz. Ertuğrul da 11 yaşından beri burada, iyi bir Fenerbahçeli, gerçek bir altyapı nimeti, U19’un kalecisi inşallah milli takımımızın da kalecisi olur. Kaleci hocaları ve diğer teknik kadrodakiler hem Vitor zamanı hem şu an İsmail hoca zamanı büyük övgüyle bahsediyorlar. Yani onların senin hakkındaki düşünceleri geleceğe dönük, bir başkan olarak kalemizin teminat altında olacağını bana gösteriyor. İnşallah senin de her daim yolun açık olur. Sen de yaşına göre çok daha olgunsun, çok daha farklı bir duruşun var. Tam bir profesyonelsin, inşallah uzun seneler sayende kaleci sıkıntısı da çekmeyiz" dedi.

Ertuğrul Çetin: "Bizler Fenerbahçe’nin çocuklarıyız! Çok şükür ki Fenerbahçe’de büyüdük"

Kaleci Osman Ertuğrul Çetin ise, burada olmaktan dolayı büyük bir gurur duyduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:Bugün burada olmamda kimlerin emeği varsa, kimlerin zerre kadar üzerimde hakkı varsa öncelikle hepsine teşekkür ederim. Başkanımızın dediği gibi ben bu kulübe 11 yaşımda geldim: Fikirtepe Tesisleri, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri, Can Bartu Tesisleri, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Fenerbahçe ile ilgili ne görmek istiyorsanız bugün aslında karşınızda duruyor. Bu kulüp benim için anlatılmaz. Arkadaşlarımın da dediği gibi bu sözleşme bizim için sadece prosedür, bizler Fenerbahçe’nin çocuklarıyız! Çok şükür ki Fenerbahçe’de büyüdük. İyi ki Fenerbahçe var!."

Koç: "Melih’in attığı goller, muazzam tekniğini pek çoğunuz görmemişsinizdir"

Başkan Ali Koç, Melih’in çok yetenekli bir oyuncu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bizi en çok yoran kontrat yenileme Melih Bostan. Fenerbahçe’nin en çok ne eksiği var? Gol yollarında eksiği var, herkesin söylediği gibi. Melih’in attığı golleri, muazzam tekniğini pek çoğunuz görmemiştir. Burada da fazla detayına girmek istemiyorum ama inşallah hem sizler hem de tüm Türkiye çok kısa sürede kendi gözleriyle göreceği bir yeteneğe sahip. İnşallah sen de yeteneğinin üstüne koyarak geliştirirsin. Yıllarca hem milli takıma hem de Fenerbahçe’ye hizmet edersin. Melih’in bir özelliği de her yaş grubunda gol kralı oluyor. Gol şansın da var, uğurlusun da.. Bizim de en çok eksik olduğumuz departman gol yolları, şans, uğur İnşallah eksiğimizi de giderirsin. Allah senin de sakatlıktan korusun. (Ailesine dönerek) Hem sizlerin hem güzel oğlunuzun hem de Fenerbahçe’nin her daim yolu açık, şansı bol olsun."

Melih Bostan: "Küçük yaştan beri A takımda oynayıp çubuklu formayla gol atmanın hayalini kuruyorum"

Melih Bostan, sarı-lacivertli kulübe 12 yaşında geldiğini ve 6 senedir burada olduğunu ifade ederek, "Ben buraya geldiğimden beri bu forma altında çok mutluyum, çok gururluyum. Küçük yaştan beri A takımda oynayıp çubuklu formayla gol atmanın hayalini kuruyorum. Kulübüm, bu hayali gerçekleştirebilmem için bana bir fırsat verdi. Ben de bunun karşılığını çok çalışıp vereceğim. İyi ki Fenerbahçe" dedi.

Koç: "İsak, saf bir yetenek"

Fenerbahçe Başkanı Koç, İsak hakkında ise, "Takımımızın yeni üyesi, bu arada Ferdi, Ozan Tufan’dan sonra A Takımın en eski oyuncusu. Bu yaşta A Takımın en eski oyuncusu, yakında da kaptan olur, kaptanlardan biri olur. Evet, İsak Vural; takımımızın en yeni üyesi, bu masanın en genç üyesi, onu Ferdi ile Arda’ya teslim ettim. Ferdi’nin hikayesi çok benzer, Avrupa’dan gelmesi, annesi-babası vs. hatta pozisyonları bile Arda’yla da oda arkadaşılar. Saf bir yetenek, kendisini keşfetmeye gerek yok zaten Avrupa futbolunu takip eden herkes biliyordu. Onu büyük kulüplerden cezbetmemiz aslında çok da düşündüğümüz bir konu değildi ama kısmet. Kısmete inanıyorsanız kısmette bir şey olacaksa öyle ya da böyle oluyor. Birçok kulübün de peşinden koştuğu İsak ki dört lisan biliyor ve şu an Fenerbahçemizde. O da ana dili Türkçe olmadığı için İngilizce konuşacak. Fakat Ferdi’nin annesi Kanada, babası Türk; burada da baba Türk, anne İsveçli ve 12 yaşından beri de Portekiz’de. Bu hikayeyi bir gün daha kapsamlı anlatırız. Ama tek bir sebep vermem gerekirse İsak’ın babası fanatik derecede Türkiye’den kopmuş olmalarına rağmen fanatik derecede Fenerbahçeli. Bütün maçlarını seyrediyorlar, dolayısıyla evlatlarını da öyle yetiştirmiş ve bir kızı, iki oğlu var. Dolayısıyla İsak, Türkiye’de pek yaşamadı, tatile geliyordu ama babasından dolayı Fenerbahçe’yi yaşadı. İsak, doğduğundan beri Fenerbahçe’yi yaşıyor. Herhalde masadaki en heyecanlı kişi de odur, çünkü aramıza çok yeni katıldı. Ondan da çok büyük beklentilerimiz var. Bizim A Takımda idman yapacak, U19 sizlerle birlikte olacak. Biliyorsunuz U19’un şampiyonluk şansı çok yüksek. Tabii Arda’nın da oraya çok büyük katkıları vardı, Arda daha sürekli ve kalıcı bir şekilde A Takıma geçince biraz eksikliği hissedildi. İnşallah eksikliği de İsak dolduracaktır. Kendisine de söylüyorum; ‘senden beklenti büyük’. Hepinizden beklenti büyük ama her şeyin yeri ve zamanı vardır. Onun için çok büyük sabır ve desteğe de ihtiyacı olacaktır. Tüm bu masada olan arkadaşlarımız gibi kendisinin de çok uzun süreler Fenerbahçe’ye hizmet edeceğini , hem sportif anlamda hem de ekonomik anlamda Fenerbahçe’ye katkıları olacağına inanıyorum, düşünüyorum. Onun da yolu açık olsun" diye konuştu.

İsak Vural: Ben, sarı lacivert renklerle doğmuş, sarı lacivert formalarla büyümüş biriyim"

İsak Vural ise, şunları söyledi:

"Bugün sabah bir mesaj almıştım, bugün söylemem gerekenlere dair ama onları söylemeyeceğim. Ben, kalbimde olan bu renklere olan aşkı kendi kelimelerimde tasvir edeceğim. Ben, sarı lacivert renklerle doğmuş, sarı lacivert formalarla büyümüş bir çocuk olarak hep bu güzel stadyumda, dünyanın en iyi taraftarlarına karşı oynamanın hayaliyle büyüdüm. Gerçekten burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Babam ve büyükbabam onlar iyi bir Fenerbahçe taraftarıydı. Ne mutlu ki bunu bana aşıladılar. Gerçekten çok mutluyum. Bu takıma yardım edebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. İyi ki Fenerbahçe."

Koç: "Hepinizi tek tek tebrik ediyorum"

Oyuncların açıklamalarının ardından sözlerine devam eden Başkan Ali Koç, "Hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Ailelerinizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Sadece iyi futbolcular değil, mükemmel insanlar, mükemmel evlatlar yetiştirmişler. İnşallah sizler de bundan sonraki kariyerinizde onları fazlasıyla gururlandırır, mutlu edersiniz. Evet, Fenerbahçe’ye dair bir söz vardır, hepimizi kapsar, hepimizin duygularını anlatır: ‘Küçük bir çocukken büyülendim heybetinden’. Biz bugün küçük kalplerinde Fenerbahçe sevgisini büyüten, Fenerbahçe heybetinden büyülenen, hayallerinde Fenerbahçe forması giymek olan, geleceğimizi emanet edebileceğimiz gençlerle imzalarımızı atıyoruz. Ama zaten onların gönüllerinde imzalar hali hazırda atılmış vaziyette. Fenerbahçe’de her şey olmak zordur; taraftar olmak zordur, yönetici olmak zordur, başkan olmak zordur, sporcu olmak zordur, hele futbolcu olmak çok çok zordur. Ama o aldığınız sevgi, o sevginin yoğunluğu, o duygularda eşi benzeri de yoktur" diye konuştu.

"İsmail hocayla daha uzun süre beraber olacağız"

Koç, teknik direktör İsmail Kartal hakkında da konuşarak, şu ifadeleri kullandı:

"İsmail hocaya da bir cümle söylemek istiyorum: İsmail Hocamız da maçtan sonra bazı açıklamalar yaptı. Şu anki teknik kadromuz, Vitor Pereira için de aynı şeyi söyleyebilirim, gençlerimize farklı bakıyorlar, farklı takip ediyorlar, A Takımın içine farklı monte ediyorlar, mütemadiyen konuşuyorlar, psikolojik destek oluyorlar Dolayısıyla onlara teşekkür ederim. İsmail Hocanın zaten bu konudaki cesaretini de sahada görüyorsunuz. Buradaki genç oyuncularımızı korumamız lazım, sadece masadakileri değil, hepsini. Az önce ifade ettiğim gibi ülkemizde bir günde yıldız, bir günde dünyanın en başarısız insanı olabiliyorsun. Ama her türlü korumamız lazım. Gelişimlerini, eğitimlerini, psikolojilerini, yemelerini, içmelerini, uykularınıher anlamda geliştirmemiz, yetiştirmemiz, öğretmemiz, yol göstermemiz lazım, sahiplenmemiz ve üstlerine titrememiz lazım. Çünkü bu arkadaşlar başarılı oldukça bu gibi arkadaşlardan daha fazla Fenerbahçe gelmeye başlayacak. Biz, Fatih’le, Ertuğrul’la, Arda’yla, ‘Fenerbahçe’nin altyapısından çıkan kimse A Takıma gelemez, kıymeti olmaz’ nosyonunu da kırdık. İyi bir şekilde kırdığımızı düşünüyorum. U21 şampiyon kadromuzdan bir kişi Fenerbahçe A Takımına hizmet edemedi, o Merih Demiral’lı kadrodan bahsediyorum ne hikmetse. Biz aynı hataları yapmak istemiyoruz ve göreceksiniz Sayın Tahir Karapınar ve onu ekibinin öncülüğünde, onların liderliğinde Fenerbahçe mütemadiyen hem A Takıma hem de ligdeki diğer takımlara adeta bir futbolcu fabrikası gibi futbolcu yetiştirecek, buna adım gibi inanıyorum. Tahir Hoca ve ekibi derinden ve sessiz sedasız gidiyorlar. Birkaç röportaj verdiler, belki sizler de orada değişimin farkına varmışsınızdır. Ama onun liderliğinde, onun kendine has diliyle ve ekibiyle çok doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yöneticimiz Özgür Bey, Alper Bey’den devraldı ve kendisiyle de dün toplantı yaptık, planlama yaptık ama bugün bu durum benim çok mutlu ediyor, memnun ediyor, ümitlendiriyor. Samandıra ile Dereağzı arasında kurulan köprü keza öyle ve bu köprüyü kurmak birkaç senemizi aldı. Dolayısıyla sizlere de tüm emekleriniz için teşekkür ediyorum. İnşallah Tahir Hocam, hayallerinin yarısını bile gerçekleştirse Fenerbahçe’yi gelecekte uçurur. Sizin de yolunuz açık, şansımız bol olsun. Kendisi hep böyle üzgün, mutsuz gibi gözükür ama öyle değil. Şunu da söyleyebilirim, velilerimiz çocuklarını bizlere emanet ettiği için son derece içleri rahat, mutlular ve ümitliler. Burada da Tahir Hocanın büyük emekleri, katkıları var. Gelelim velilerimize Çocuklarınız bize emanet, gözünüz arkada kalmasın. Biz artık bir aileyiz. Çocukların başarılı olması için de hepimizin aynı şarkıyı söyleyebilmesi lazım, aynı konuya odaklanmamız lazım. Yeri geldiği zaman sizde sorumluluk olacak yeri geldiği zaman bizde sorumluluk olacak ama el birliği ile bu güzel insanlar için en iyisini, hep beraber sağlamalıyız. Ancak her şeyden önce iyi insan olmayı öğretmelisiniz; gerisini de Fenerbahçe öğretir. Sizler de sağ olun, var olun. Evet, hep söylediğim gibi iyi insan, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı iyi sporcular yetiştirmek tek, en önemli öncelikle hedefimizdir. İnşallah biz de burada başarılı oluruz. Şimdiye kadar attığımız adımlar meyve vermeye başladı. İnşallah bundan sonra bu meyvelerden çok daha fazlasını sizlere sunacağız. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Hepinize geldiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızı da saygıyla selamlıyorum.