Fenerbahçe geç açıldı!

Müsabakanın 89. dakikasında 16 yaşındaki futbolcu Arda Güler'in pasını ceza sahası önünde alan Miha Zajc takımını 1-0 öne geçirirken, 90+2. dakikada ise savunma arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Mesut Özil, topu Valencia'ya aktarırken Ekvadorlu futbolcu topu boş kaleye göndererek takımının ikinci golünü kaydetti. Müsabakanın sonunda sarı-lacivertli taraftarlar futbolcuları tribünlere çağırdı.

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

1. dakikada sağdan yapılan ortaya Haji Amir'den önce savunma ayak koydu. Boşta kalan topa Güray Vural uzaktan sert vurdu ancak kaleci Altay gole izin vermedi.

17. dakikada sol kanatta topla buluşan Samatta 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve müsait pozisyondaki Muhammed'e çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

43. dakikada Bünyamin'in sağdan yaptığı ortada kaleci Altay topu elinden kaçırdı. Ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Amilton'un sert şutunda Altay bu kez hata yapmadı.

45'İlk yarı sona erdi

46' Hakemin düdüğüyle ikinci yarı başladı

52. dakikada orta sahada topla buluşan Muhammed ceza sahası önüne kadar gelerek uzaktan çok sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

56. dakikada Muhammed'in pasında sol kanatta topla buluşan Ferdi ceza sahası içindeki Samatta'ya çıkardı. Bu futbolcunun şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

57. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına geçen Sosa ceza sahası içine ortaladı. Ön direkte Kim Minjae'nin kafa vuruşunda Güray çizgi üzerinde müdahale ederek gole izin vermedi.

85. dakikada Tisserand'ın sağdan yaptığı ortada arka direkte yükselen Szalai kafayı vurdu ancak Boffin son anda topu kornere çelmeyi başardı.

88. dakikada Fenerbahçe kalesi önünde yaşanan karambolde Gökdeniz'in şutu Altay'dan döndü. Topu önünde bulan Bünyamin şutunu çekti, savunmadan seken topu Gökdeniz tamamladı ancak eşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

89. dakikada sağ kanatta topla buluşan Samatta, ceza sahası yayı önündeki Arda'ya aktardı. Bu futbolcudan seken top Zajc'ın önünde kaldı. Zajc ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

90+2. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Samatta'nın orta sahadaki baskısı sonrasında top Mesut'un önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mesut, müsait pozisyondaki Samatta'ya çıkardı. Bu futbolcu boş kaleye topu gönderdi. 2-0

Kim Min Jae ilk resmi maçına çıktı

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim Minjae (Arda dk. 87 ?), Szalai, Nazım, Gustavo (Zajc dk. 65), Sosa, Ferdi (Serdar Aziz dk. 73), Osayi (Mesut Özil dk. 64), Muhammed (Valencia dk. 64), Samatta

Yedekler: Ertuğrul, Berke, Fatih Yiğit, Melih

Teknik Direktör: Vitor Pereira

FTA Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri Şahin (Erkan dk. 87 ?), Houssam (Gökdeniz dk. 55), Poli (Milosevic dk. 71), Freddy, (Hakan Özmert dk. 87 ?), Amilton (Ufuk dk. 71), Haji Amir

Yedekler: Doğukan, Diogo Sousa, Sherel, Bahadır

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Zajc (dk. 89), Samatta (dk. 90+2) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Nazım (Fenerbahçe), Naldo, Boffin (FTA Antalyaspor)

(BM-TK-S)