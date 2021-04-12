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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Spor 12.04.2021, 14:53
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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde son olarak Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Son olarak Başakşehir'i 2-0 mağup eden Gaziantep FK, 50 puanla 5. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Gustavo, Valencia, Pelkas, Ferdi, Samatta

Gaziantep FK: Güray, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Mirallas, Rashid, Vetrih, Maxim, Dicko, Kenan

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