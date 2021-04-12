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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
Spor 12.04.2021, 14:53
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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligde son olarak Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Son olarak Başakşehir'i 2-0 mağup eden Gaziantep FK, 50 puanla 5. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Gustavo, Valencia, Pelkas, Ferdi, Samatta
Gaziantep FK: Güray, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Mirallas, Rashid, Vetrih, Maxim, Dicko, Kenan