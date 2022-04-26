Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında sahasında karşılaşacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçın yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bright Osayi-Samuel çalışmalarını salonda sürdürürken, Mert Hakan Yandaş günü saha çalışmalarıyla geçirdi. Dimitris Pelkas, Miguel Crespo ve Attila Szalai’nin tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına devam edecek.