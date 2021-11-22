Fenerbahçe galibiyetinin ardından saha karıştı

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 13. hafta maçında gergin anlar yaşandı.

Golden sonra tribünler Mesut Özil'e tepki gösterdi. Mesut Özil, Galatasaray maraton tribünün önündeyken sahaya yabancı madde geldi.

Bu yabancı maddeyi alan Mesut Özil, hakeme doğru götürdü. Muslera bu sırada Mesut Özil'e tepki gösterdi.

Özil armayı gösterdi

Olay esnasında Mesut Özil'in, sarı-kırmızılı taraftarlarla atışması dikkat çekti. Galatasaray kaptanı Fernando Muslera da tribünleri sakinleştirdi.

Taraftarların yoğun tepkisinin ardından Mesut Özil, tribünlere Fenerbahçe armasını gösterdi.

Diğer oyuncular da dahil oldu

Gerginliğin Marcao ile Mert Hakan Yandaş arasında sürmesinin ardından tüm oyuncular olaya dahil oldu.

Olayların ardından Muslera, Marcao, Berke Özer ve Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü.

Mert Hakan cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de sarı kart gören Mert Hakan Yandaş, Göztepe maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Maç sonunda da saha karıştı

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Alpaslan ile Serdar Aziz arasında başlayan tartışma sonrasında iki takım futbolcuları arasında tansiyon yükseldi.

Gerginlik kısa süre içerisinde tarafların sakinleştirilmesiyle sona erdi.