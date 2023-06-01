Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
FENERBAHÇE, SPOR TOTO SÜPER LİG’İN 37. HAFTASINDA PAZAR GÜNÜ DEPLASMANDA, GALATASARAY İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI İDMANLA BAŞLADI.
Spor 01.06.2023, 17:44
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertiler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.