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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri açıklandı. Yarın Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük Cüneyt Çakır’da olacak.
Spor 05.02.2021, 13:08
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Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Yarın saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır'ın görev yapacağı açıklandı.
Süper Lig'in 24. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:
6 Şubat Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
16.00 A.Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan
16.00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır
7 Şubat Pazar
13.30 BB Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 MKE Ankaragücü - DG.Sivasspor: Burak Şeker
16.00 Y.Denizlispor - FT.Antalyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş - İH.Konyaspor: Halis Özkahya
8 Şubat Pazartesi
16.00 Gaziantep FK - Göztepe: Volkan Bayarslan
19.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar