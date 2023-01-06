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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Spor 06.01.2023, 13:26 06.01.2023, 13:30
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

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