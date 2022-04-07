Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 10 Nisan Pazar günü karşılaşacağı maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig’in 32’nci haftasındaki maçları yönetecek hakemler şu şekilde;
8 NİSAN CUMA
20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor: Erkan Özdamar
9 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Göztepe - Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan
20.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
10 NİSAN PAZAR
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor: Yasin Kol
16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
16.00 Adana Demirspor - Altay: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
11 NİSAN PAZARTESİ
20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam