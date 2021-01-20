Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin günü ve saati belli oldu
Süper Lig’de ikinci yarının ilk 8 haftasının programı belli oldu. 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.
Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 8 hafta programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. İkinci yarının ilk hafta karşılaşmaları 29 Ocak'ta başlayacak. 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. 27. haftada oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması ise 28 Şubat Pazar günü saat 19.00'da. Süper Lig'de 22-29. haftalar arasında oynanacak maçların programı şu şekilde:
22. HAFTA
29 Ocak Cuma
16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük
19.00 Gaziantep FK-Galatasaray
30 Ocak Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor
16.00 Aytemiz Alanyyaspor-DG Sivasspor
16.00 M.Başakşehir-A.Hatayspor
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
31 Ocak Pazar
13.30 BB Erzurumspor-Ankaragücü
16.00 Denizlispor-Göztepe
16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor
23. HAFTA
2 Şubat Salı
16.00 A.Hatayspor-Fenerbahçe
16.00 HK Kayserispor-A.Alanyaspor
19.00 Galatasaray-M.Başakşehir
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
3 Şubat Çarşamba
13.30 DG Sivasspor-BB Erzurumspor
16.00 Karagümrük-Gaziantep FK
19.00 İH Konyaspor-Gençlerbirliği
19.00 FT Antalyaspor-Beşiktaş
4 Şubat Perşembe
16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor
19.00 Trabzonspor-Y.Denizlispor
24. HAFTA
6 Şubat Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-A.Hatayspor
16.00 A.Alanyaspor-Çaykur Rizespor
16.00 M.Başakşehir-Karagümrük
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray
7 Şubat Pazar
13.30 BB Erzurumspor-HK Kayserispor
16.00 MKE ANKARAGÜCÜ-DG Sivasspor
16.00 Y.Denizlispor-FT Antalyaspor
19.00 Beşiktaş-İH Konyaspor
8 Şubat Pazartesi
16.00 Gaziantep FK-Göztepe
19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
25. HAFTA
12 Şubat Cuma
19.00 Çaykur Rizespor-BB Erzurumspor
13 Şubat Cumartesi
13.30 HK Kayserispor-MKE ANKARAGÜCÜ
16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK
19.00 Karagümrük-Fenerbahçe
14 Şubat Pazar
13.30 İH Konyaspor-Y.Denizlispor
16.00 A.Hatayspor-A.Alanyaspor
16.00 Göztepe-M.Başakşehir
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa
15 Şubat Pazartesi
19.00 FT Antalyaspor-Yeni Malatyaspor
19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş
26. HAFTA
19 Şubat Cuma
19.00 M.Başakşehir-Trabzonspor
20 Şubat Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Karagümrük
16.00 Yeni Malatyaspor-İH Konyaspor
16.00 Y.Denizlispor-Gençlerbirliği
19.00 A.Alanyaspor-Galatasaray
21 Şubat Pazar
13.30 BB Erzurumspor-A.Hatayspor
16.00 DG Sivasspor-HK Kayserispor
16.00 Gaziantep FK-FT Antalyaspor
19.00 Fenerbahçe-Göztepe
22 Şubat Pazartesi
19.00 MKE ANKARAGÜCÜ-Çaykur Rizespor
27. HAFTA
26 Şubat Cuma
16.00 İH Konyaspor-Gaziantep FK
16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor
19.00 Beşiktaş-Y.Denizlispor
27 Şubat Cumartesi
13.30 A.Hatayspor-MKE ANKARAGÜCÜ
13.30 Karagümrük-A.Alanyaspor
16.00 Çaykur Rizespor-DG Sivasspor
16.00 FT Antalyaspor-M.Başakşehir
19.00 Galatasaray-BB Erzurumspor
28 Şubat Pazar
16.00 Göztepe-Kasımpaşa
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe
28. HAFTA
2 Mart Salı
16.00 Gaziantep FK-Gençlerbirliği
19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
3 Mart Çarşamba
13.30 BB Erzurumspor-Karagümrük
16.00 DG Sivasspor-A.Hatayspor
16.00 M.Başakşehir-İH Konyaspor
19.00 HK Kayserispor-Çaykur Rizespor
19.00 MKE ANKARAGÜCÜ-Galatasaray
4 Mart Perşembe
16.00 A.Alanyaspor-Göztepe
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe-FT Antalyaspor
29. HAFTA
6 Mart Cumartesi
16.00 Y.Denizlispor-Yeni Malatyaspor
19.00 Beşiktaş-Gaziantep FK
7 Mart Pazar
13.30 Karagümrük-MKE ANKARAGÜCÜ
16.00 A.Hatayspor-HK Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği-M.Başakşehir
19.00 Galatasaray-DG Sivasspor
8 Mart Pazartesi
16.00 Trabzonspor-A.Alanyaspor
16.00 FT Antalyaspor-Kasımpaşa
19.00 Göztepe-BB Erzurumspor
19.00 İH Konyaspor-Fenerbahçe