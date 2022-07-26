banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sudan Büyükelçisi Eltayeb, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
Sudan Büyükelçisi Eltayeb, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu
Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu
Yaban Mersini hasadı başladı
Yaban Mersini hasadı başladı
Antalya’da valilikten sıcak saatler uyarısı
Antalya’da valilikten sıcak saatler uyarısı

Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'yi renklerine bağladı

Sarı lacivertli ekip Flamengo forması giyen 29 yaşındaki stoper Gustavo Henrique ile anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu bugün 18.30'da İstanbul'da olacak.

Spor 26.07.2022, 16:30 26.07.2022, 16:36
Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'yi renklerine bağladı

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe: "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique’nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir."

2019 sezonu sonunda Santos'dan Flamengo'ya transfer olan 29 yaşındaki Henrique, geçen sezon 37 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti.

#Fenerbahçe
Yorumlar (0)
31°
açık