Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'yi renklerine bağladı

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe: "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique’nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir."