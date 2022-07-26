Son Dakika
Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'yi renklerine bağladı
Sarı lacivertli ekip Flamengo forması giyen 29 yaşındaki stoper Gustavo Henrique ile anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu bugün 18.30'da İstanbul'da olacak.
Spor 26.07.2022, 16:30 26.07.2022, 16:36
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe: "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique’nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir."
2019 sezonu sonunda Santos'dan Flamengo'ya transfer olan 29 yaşındaki Henrique, geçen sezon 37 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti.