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Fenerbahçe final serisinde 1-0 öne geçti

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep’i 74-68 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Spor 28.06.2022, 15:19
Fenerbahçe final serisinde 1-0 öne geçti

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep’i 74-68 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Süper Lig’de şampiyonu belirleyecek final serisinin ilk maçı Yalova 90. Spor Salonu’nda oynandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Gazişehir Gaziantep, ilk periyodu 25-16 önde bitirdi. İkinci çeyrekte de rakibine göre daha üstün bir oyun sergileyen kırmızı-siyahlılar soyunma odasına 42-32’lik skor avantajıyla girdi.

İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe aradaki farkı 4 sayıya indirerek son çeyreğe 57-53 geride girdi. Nefes kesen dördüncü çeyreğin son dakikalarında bulduğu sayılarla rahatlayan Fenerbahçe karşılaşmayı 74-68 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Sarı-Lacivertlilerde 29 sayı bulan Yamaç Yüksel takımına galibiyeti getiren isimler arasında yer aldı. Fenerbahçe’de Ferit Gümüş ise 21 sayı ile takımına katkı yaptı.

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