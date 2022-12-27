Fenerbahçe farklı kazandı

FENERBAHÇE 4-0 HATAYSPOR

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada orta sahadan aldığı topla sağdan raki ceza sahasına giren Osayi-Samuel, çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Erce bu pozisyonda gole izin vermedi.

7. dakikada Ribeiro'nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çaprazdan sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

20. dakikada soldan kazanılan korner atışında Rossi ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Joshua King'in kafa vuruşunda direğe de çarpan top filelerle buluştu. 1-0

26. dakikada Ferdi'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rossi, soldan son çizgiye inip ortaladı. Batshuayi bekletmeden plase bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0

49. dakikada Vranjes'in geri pasında Batshuayi araya girip kaleci Erce'yi geçti ve çaprazdan şutunu gönderdi. Vranjes son anda kayarak topa müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

50. dakikada soldan kazanılan korner atışında Rossi'nin ceza sahasın gönderdiği ortaya Arao kafayı vurdu. Erce'nin son anda müdahale ettiği top daha sonra direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

68. dakikada Lincoln'ün pasında sol kanatta topla buluşan Joshua King, son çizgiye inip ceza sahsı içine ortaladı. Bu noktada Burak kayarak top müdahale etmek istedi ancak meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi. VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

86. dakikada Rayanne Aabid'in geri pasında topu kapan Serdar Dursun, kaleci Erce'den sıyrılıp topu fileleri gönderdi. 3-0

90+5. dakikada sağdan kullanılan korner atışında Arao yükselip kafayı vurdu. Savunmaya çarpan top Gustavo Henrique'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda direğe de çarpan top filelere gitti. 4-0

Stat: Ülker

Hakemler: Sarper Barış Saka, Volkan Ahmet Narinç, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Henrique, Szalai, Ferdi, İrfan Can Kahveci (Mert Hakan dk. 61), Zajc (İsmail Yüksek dk. 90+2 ?), Arao, Rossi (Lincoln dk. 46), King (Emre Mor dk. 75), Batshuayi (Serdar Dursun dk. 75)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Alioski, Arda Güler

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak (Simon Falette dk. 78), Adekugbe (Engin Can Aksoy dk. 46), Aabid, Onur, El Kaabi, Ribeiro (Muhammed Mert dk. 46), Lobjanidze (Kevin Soni dk. 63), Luis (Bertuğ Özgür Yıldırım dk. 46)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Recep Burak Yılmaz, Kaan Kanak, Musa Çağıran, Sadık Baş

Teknik Direktör: Volkan Demirel



Goller: Joshua King (dk. 20), Batshuayi (dk. 26), Serdar Dursun (dk. 86), Henrique (dk. 90+5) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Adekugbe, Bertuğ Özgür Yıldırım, Onur Ergün (Hatayspor), Joshua King, Mert Hakan (Fenerbahçe)