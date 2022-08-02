Fenerbahçe, Ezgjan Alioski ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski ile 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski’yi kiraladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Alioski, kendisini 1 yıllığına sarı-lacivertli yapan sözleşmeye imza atarken, Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ezgjan Alioski’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz" denildi.

30 yaşındaki futbolcu imza töreninin saha ve soyunma odalarını gezdi.