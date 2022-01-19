Fenerbahçe evinde Altay'ı 2-1 yendi

İzmir ekibi, Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin 14. dakikasında Rayan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci 37. dakikada skora denge getirdi. İlk 45 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi. Sarı-lacivertliler ikinci yarıya hızlı başladı. 72. dakikada sahneye çıkan Serdar Dursun, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren isim oldu. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve maç 2-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile sona erdi.

Ligde 2 hafta sonra kazanan Fenerbahçe bu sonucun ardından Fenerbahçe 36 puan yükseldi.

Süper Lig'de 15 maçtır galip gelemeyen, son 7 müsabakadan da mağlup ayrılan Altay ise 18 puanda kaldı.