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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı: "Nando De Colo’nun çekilen MR’ında sol baldırda kas yaralanması saptanmıştır. De Colo’nun durumu üç haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirilecektir."
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı: "Nando De Colo’nun çekilen MR’ında sol baldırda kas yaralanması saptanmıştır. De Colo’nun durumu üç haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirilecektir."
Spor 28.03.2022, 16:03
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı: "Nando De Colo’nun çekilen MR’ında sol baldırda kas yaralanması saptanmıştır. De Colo’nun durumu üç haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirilecektir."