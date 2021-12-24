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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı: "İlk kontrollere göre; Nando De Colo’nun sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana gelmiş ve Jan Vesely’nin sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluşmuştur."
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı: "İlk kontrollere göre; Nando De Colo’nun sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana gelmiş ve Jan Vesely’nin sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluşmuştur."
Spor 24.12.2021, 12:58
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı: "İlk kontrollere göre; Nando De Colo’nun sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana gelmiş ve Jan Vesely’nin sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluşmuştur."