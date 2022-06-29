Son Dakika
Fenerbahçe, Emre Mor’un transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Bakan Koca: “Viranşehir’de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir”
Sakarya Valisi Kaldırım sel bölgesinde: “Bütün ekiplerimiz sahada, çok ciddi bir sıkıntı gözükmüyor”
Fenerbahçe, Emre Mor’un transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Fenerbahçe, Emre Mor’un transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Spor 29.06.2022, 01:55
Fenerbahçe, Emre Mor’un transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.