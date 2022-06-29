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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atama sürecine ilişkin takvimin yayımlandığını bildirerek ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde, atamaların ise 1 Eylül’de yapılacağını açıkladı.
Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, iş adamı Erdal Acar ile kamuoyunda Alaattin Saral adıyla bilinen çete lideri İlyas Saral’ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalandı.
Fenerbahçe, Emre Mor’un transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Fenerbahçe, Emre Mor’un transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Spor 29.06.2022, 01:55 29.06.2022, 08:59
Fenerbahçe, Emre Mor’un transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır."