Fenerbahçe, Emre Mor’un transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır."