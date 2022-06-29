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Fenerbahçe, Emre Mor’un transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, Emre Mor’un transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Spor 29.06.2022, 01:55 29.06.2022, 08:59
Fenerbahçe, Emre Mor’un transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, Emre Mor’un transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır."

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