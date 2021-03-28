Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarını sürdürdü

Süper Lig’in 32. haftasında evinde Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman saat 11.00’da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.