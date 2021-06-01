Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile devam etmeyecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından satrıbaşları:



"Emre Belözoğlu'na bugüne kadar verdiği tüm hizmetler için teşekkür ederim. İnşallah hepimizin açısından bu süreç açısından doğru bir karar vermiş oluruz. İnancım, sonuç ne olursa olsun Emre Belözoğlu, bugün olmasa da yarın büyük hizmetler yapmaya devam edecektir."

"Normal şartlarda, tüzüğümüzün emrettiği gibi 5-6 Haziran'da geleneksel olağan seçimli genel kurulumuzu yapacaktık. Fakat 1 Haziran'a uzatılınca kısıtlamalar yeni bir tarih belirlemek zorunda kaldık. 13 Haziran oldu ama pazar günü kısıtlama olacağını tahmin edemedik. İki ihtimal var. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. Duyurudan 15 gün sonra ilk toplantı, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı. O da bizi 24-25 Haziran'a götürüyor."

"4-5 transfer yapacağız. 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet belki sağ bek, sol bek, fırsat transferleri var. 15 milyon Euro'luk bir satışımız olabilir"

"Teknik direktör konusunda Portekiz, Almanya ekolü arasındaki isimlere daha çok odaklanıyoruz"

"Teknik direktör işi haziranın 3. haftasına kadar sürer benim tahminim