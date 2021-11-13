Fenerbahçe, eksik kadroyla çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci günü tedavi ile geçirdi.