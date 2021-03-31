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Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA’yı 3-0 mağlup etti

Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA’yı 3-0 mağlup etti. Yarı finalin ikinci karşılaşması 5 Nisan Pazartesi günü saat 14.00’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Spor 31.03.2021, 21:55
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Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA’yı 3-0 mağlup etti

Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA’yı 3-0 mağlup etti. Yarı finalin ikinci karşılaşması 5 Nisan Pazartesi günü saat 14.00’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Hande, Yasemin, Boskovic, Saliha, Beyza, Simge (L), Fatma, Ogbogu

Fenerbahçe: Robinson, Dicle, Vargas, Mihajlovic, Eda, Naz, Melis (L), Bahar, Busa, Beliz

Setler: 0-3 (17-25, 21-25, 21-25)

Süre: 86 dakika (25, 30, 31)
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