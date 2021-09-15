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Fenerbahçe, E. Frankfurt maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Almanya temsilci Eintracht Frankfurt ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor 15.09.2021, 22:41
Fenerbahçe, E. Frankfurt maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Almanya temsilci Eintracht Frankfurt ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Deutsche Bank Park’ta ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmanın ardından kamp yapacağı otele geçen sarı-lacivertli ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Öte yandan takımın antrenmanını Başkan Ali Koç ile yöneticiler de izledi.

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