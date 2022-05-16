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Diyanet İşleri Başkanlığı: “Diyanet Akademisi öğrencilerinin askerlikten muafiyeti söz konusu değildir”
Fenerbahçe: "Dün akşam Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nazım Sangare’nin gerçekleştirilen görüntülemesinde ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edilmiştir."
Fenerbahçe: "Dün akşam Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nazım Sangare’nin gerçekleştirilen görüntülemesinde ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edilmiştir."
Spor 16.05.2022, 17:11
Fenerbahçe: "Dün akşam Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nazım Sangare’nin gerçekleştirilen görüntülemesinde ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edilmiştir."