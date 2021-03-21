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Fenerbahçe, Dörtlü Final’e yükseldi
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart’ı 3-1 mağlup etti ve Dörtlü Final’e yükseldi.
Spor 21.03.2021, 21:18
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart’ı 3-1 mağlup etti ve Dörtlü Final’e yükseldi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkay, Seçkin Yener
Fenerbahçe: Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Nwachukwu, Hasan Sıkar, İzzet Ünver, Caner Pekşen)
Ziraat Bankkart: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Can Ayvazoğlu, Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Burakhan Tosun)
Setler: 25-21, 25-16, 23-25, 25-22Süre: 120 dakika (30, 26, 32, 32)