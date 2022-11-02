Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi B grubu son hafta maçında deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B grubu 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı idmanla noktaladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koşu ile başladı. Sarı-lacivertli futbolcular antrenmanın basına kapalı kısmında ise Dinamo Kiev maçının taktiği üzerinde durdu.

Fenerbahçe, saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Polonya’nın Krakow şehrine hareket edecek.