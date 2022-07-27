Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇ NEREDE VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak.

Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

İlk maça 11'de başlayan ve sakatlanarak 2. yarıya çıkamayan Serdar Aziz'in de oynayamayacak olması, bu bölgede teknik direktör Jorge Jesus'u sıkıntıya soktu.

JESUS'UN MUHTEMEL 11'İ