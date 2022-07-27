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Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam Dinamo Kiev'i konuk edecek. Peki Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Spor 27.07.2022, 10:02
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇ NEREDE VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. 

Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

İlk maça 11'de başlayan ve sakatlanarak 2. yarıya çıkamayan Serdar Aziz'in de oynayamayacak olması, bu bölgede teknik direktör Jorge Jesus'u sıkıntıya soktu.

JESUS'UN MUHTEMEL 11'İ

Altay Bayındır

Bright Osayi-Samuel

Marcel Tisserand

Attila Szalai

Ferdi Kadıoğlu

Willian Arao

İsmail Yüksek

İrfan Can Kahveci

Diego Rossi

Joshua King

Enner Valencia

#Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı
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