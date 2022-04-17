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MİT, PKK/YPG’nin sözde Amude-Derbesiye Eyalet Sorumlusu Mehmet Aydın’ı Suriye/Derbesiye’de etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın’ı Suriye Derbesiye’de etkisiz hale getirdi.
Fenerbahçe: "Dimitris Pelkas’ın MR’ı sonucunda sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
Fenerbahçe: "Dimitris Pelkas’ın MR’ı sonucunda sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
Spor 17.04.2022, 00:05
Fenerbahçe: "Dimitris Pelkas’ın MR’ı sonucunda sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."