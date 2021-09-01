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Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Spor 01.09.2021, 20:20
Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’de 4 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 3 kez havalandırdı.