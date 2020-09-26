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Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı
FENERBAHÇE, SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA GALATASARAY İLE YARIN AKŞAM SAAT 19.00’DA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.
Spor 26.09.2020, 20:09
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray ile yarın akşam saat 19.00’da deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Öte yandan Başkan Ali Koç ile yöneticiler Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş, tesislere gelerek idmanı takip etti.
Bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
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