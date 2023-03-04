Fenerbahçe, depremzede voleybolcuyu kadrosuna kattı

Deprem felaketinde dört aile bireyini kaybeden voleybolcu Abdülkadir Terlik, Fenerbahçe Voleybol takımında kariyerine devam edecek.

6 Şubat’ta yaşanan depremde İskenderun’da ikamet eden voleybolcu Abdülkadir Terlik, annesi Safiye, babası Bedir, ablası İslim Erkan ve 40 günlük yeğeni Ömer’i enkaz altında kaybetti. Yaşanan felaket sonrası Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt’ın girişimleriyle Kilis Gençlik Spor forması giyen Abdülkadir Terlik için Fenerbahçe 2. Lig Voleybol Takımı Başantrenörü Ali Yılmaz iletişime geçerek, “Seni Fenerbahçe formasıyla görmek istiyoruz” denildi. Teklifin kendisini çok mutlu olduğunu ifade eden genç oyuncusunun, “Fenerbahçe’ye koşarak bile gelirim” cevabını verdiği belirtildi.

Abdülkadir’i İstanbul’a getirmek için seferber olan sarı-lacivertliler, Malatya’dan hareket eden uçakla sporcuyu İstanbul’a getirdi. Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nden adımını atan Abdülkadir, sağlık testlerinden geçirildikten sonra odasına yerleştirildi.

Sezonu Kilis Gençlik Spor’da tamamlayacak

Kulübün renklerine kattığı Abdülkadir Terlik, halen faal sporcusu olduğu Kilis Gençlik Spor Kulübü ile 2. Lig Play-Off maçlarında Fenerbahçe’ye karşı forma giyecek. Abdülkadir bu ilginç rastlantıyla ilgili, “Play-off’a kalmak için çok büyük emekler vermiştik. Orada da takımımla beraber olmak istiyorum. İlk maçta Fenerbahçe’ye karşı oynayacağım. Kilis’in kazanması için elimden geleni yapacağımı hocalarıma anlattım. Onlar da ‘Bir Fenerbahçeli’ye bu yakışır’ dediler” ifadelerini kullandı.

Simla Türker Bayazıt: “Eğitim ve spor hayatını ileriye taşıyacağız”

Fenerbahçe’de Voleyboldan Sorumlu Yönetici Simla Türker Bayazıt, genç oyuncuyla ilgili, “Abdülkadir, cesur, ahlaklı ve dirayetli bir sporcu. Çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Kendi isteğiyle eski takımında forma giymek için play-off maçlarının oynanacağı şehre gidecek. İlk maçımızda bize rakip olacak. Onda çok güzel bir spor etiği var; bize karşı da sahada en iyisini yapacaktır. Play-off maçlarından sonra zaten sözleşmesi bitmiş olacak ve bizimle birlikte İstanbul’a dönecek. Biz, ona inanıyoruz. Cesur, iyi ahlaklı ve dirayetli bir sporcu. Çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Önümüzdeki sezon takımımızda olacak. Hem eğitimini hem spor hayatını el ele ileriye taşıyacağız” diye konuştu.

Ali Yılmaz: "Yetenekli ve altyapısı sağlam bir oyuncu"

Fenerbahçe 2. Lig Voleybol Takımı Başantrenörü Ali Yılmaz, ise Abdülkadir Terlik ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

"Abdülkadir, yetenekli, uyumlu, güçlü ve altyapısı sağlam bir sporcu. Çok çalışırsa bir sene sonra onu Efeler Ligi’nde görebiliriz."