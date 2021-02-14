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Fenerbahçe'den VAR paylaşımı...
Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrasında Fenerbahçe Kulübü'nün resmi Twitter hesabından VAR'a tepki dolu açıklama geldi!
Spor 14.02.2021, 22:26 14.02.2021, 22:28
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Sarı-lacivertli takım, Kasımpaşa Kulübü’nün de açıklama yaparak penaltı beklediği pozisyon nedeniyle tepki gösterdiği maçın ardından “Kirli lobi VAR, Şaibe VAR, Kayırma VAR, Haksızlık VAR, ADALET YOK” ifadelerini kullanarak tweet attı!
Kirli lobi VAR ✅— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 14, 2021
Şaibe VAR ✅
Kayırma VAR ✅
Haksızlık VAR ✅
ADALET YOK ❌