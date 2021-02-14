Fenerbahçe'den VAR paylaşımı...

Sarı-lacivertli takım, Kasımpaşa Kulübü’nün de açıklama yaparak penaltı beklediği pozisyon nedeniyle tepki gösterdiği maçın ardından “Kirli lobi VAR, Şaibe VAR, Kayırma VAR, Haksızlık VAR, ADALET YOK” ifadelerini kullanarak tweet attı!

Kirli lobi VAR ✅

Şaibe VAR ✅

Kayırma VAR ✅

Haksızlık VAR ✅

ADALET YOK ❌ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 14, 2021