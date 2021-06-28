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Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe, yeni sezon yapılanmasıyla ilgili teknik direktör konusu üzerine bir açıklama yaptı.

Spor 28.06.2021, 21:16
Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürerken geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından pazartesi günü açıklanacağı söylenen hoca konusunda resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Teknik direktörün birkaç gün içerisinde açıklanacağı belirtilirken açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında, Teknik Direktör anlaşmamızı, bu sezonu ve önümüzdeki yılları kapsayacak uzun vadeli bir planlama ile yapacağımızı, daha önce camiamızın bilgisine sunmuştuk.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, önümüzdeki sezon için mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkarken, camiamızı mutlu edecek sonuçlara imza atacak teknik direktörümüzü kulübümüzün imkanları başta olmak üzere, uzun vadeli futbol aklı, oynatacağı oyun sistemi gibi detayları ile değerlendirmekteyiz.

Bu doğrultuda, bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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