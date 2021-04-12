Fenerbahçe'den sonra Göztepe de başvuru yaptı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 1950 şampiyonluğu için resmen Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı
Süper Lig ekibi Göztepe, 1950 şampiyonluğu için resmen Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı
1959 yılından önceki şampiyonluklar için yapılan başvurular sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrildi.
Fenerbahçe ile birlikte Gençlerbirliği, Ankaragücü, Ankara Demirspor, Eskişehir Demirspor ve İstanbulspor da 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili TFF'ye başvuruda bulunmuştu.
Talepte bulunan kulüplerin 1959 öncesi şampiyonlukları:
Fenerbahçe (9): Türkiye Futbol Birinciliği 1933, 1935, 1944; Milli Küme 1937, 1940, 1943, 1945, 1946, 1950
Gençlerbirliği (2): Türkiye Futbol Birinciliği 1941, 1946
Ankaragücü (1): Türkiye Futbol Birinciliği 1949
Ankara Demir (1): Türkiye Futbol Birinciliği 1947
Eskişehir Demir (1): Türkiye Futbol Birinciliği 1940
İstanbulspor (1): Türkiye Futbol Birinciliği 1932
(Hürriyet)